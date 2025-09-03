miércoles, septiembre 3, 2025
En operativo interinstitucional en Tuxtla Chico detienen a un masculino en posesión de presuntos narcóticos.

Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud, en el municipio de Tuxtla Chico.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, a la altura de la colonia el Chorrito sección la toma, se logró la detención de Fernando “N” quien viajaba a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo aveo, a quien le aseguraron entre sus pertenencias 25 dosis de al parecer la droga conocida como cristal.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación para combatir ilícitos que alteren la salud y el orden público en todo el territorio chiapaneco.

