sábado, septiembre 20, 2025
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a masculinos con armas de fuego en...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a masculinos con armas de fuego en Chiapa de Corzo

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con armas de fuego, en el municipio de Chiapa de Corzo.

Guardias Estatales acudieron a la colonia El Recuerdo de dicho municipio, ante la denuncia de disparos de arma de fuego. Como resultado del despliegue detuvieron a Saddy “N” y José “N”, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo Nissan tipo Versa de color azul.

A los masculinos se les aseguraron dos armas de fuego, entre ellas, una arma corta y otra larga, calibre 9 milímetros de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dos cargadores y 32 cartuchos útiles.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de establecer estrategias para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.

Miembros de la sección VII del magisterio se hacen presentes en el estadio Olímpico de la ciudad de #Tapachula
