Fuerte Oleaje Sigue Destruyendo Malecón en Puerto Madero

• Prestadores de servicio plantean a las autoridades la necesidad de invertir en obra de protección para el poblado costeño.
• Faltan metros para que el mar se empiece a llevar la carretera que conduce a las escolleras.

Tapachula, Chiapas 25 de Septiembre del 2025.- “La último recuerdo que tengo de una buena venta, es antes de que se diera la pandemia debido a los contagios masivos de coronavirus. Y desde ahí a la fecha no tenemos recuerdo de una buena venta, vamos al día”, manifestó en entrevista doña Mercedes “N” dueña de un restaurante frente al deteriorado malecón de Puerto Madero.

Aseguró que para lograr rehabilitar toda la infraestructura que ya se llevó el mar (malecón), y que amenaza con seguirse llevando, es necesario que las autoridades realicen una inversión millonaria, y que atienda todos los problemas de este poblado costeño de manera integral. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

