jueves, septiembre 25, 2025
spot_img
InicioAl InstanteElementos del orden aprehenden a presunto defraudador: FGE
Al InstanteRojas

Elementos del orden aprehenden a presunto defraudador: FGE

0
17

– Por hechos ocurridos en el municipio de Las Margaritas

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron mandamiento judicial en contra de César “N”, como presunto responsable del delito de fraude específico, cometido en agravio de Rafael “N”, por hechos ocurridos en marzo del presente año en el municipio de Las Margaritas.

De acuerdo con los hechos, el indiciado dio a la víctima dos cheques por cantidad de un millón setecientos mil pesos manifestándole qué podía disponer del efectivo en cualquier momento; sin embargo, al dirigirse la víctima a una sucursal bancaria para realizar el cambio, los cheques fueron rechazados por carecer de fondos monetarios.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Comitán, quien será el responsable de determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Elementos del orden aprehenden a presunto defraudador: FGE
Artículo anterior
SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en Tuxtla Gutiérrez
Artículo siguiente
Fuerte Oleaje Sigue Destruyendo Malecón en Puerto Madero
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de mandos en la Perla del Soconusco

Al Instante staff - 0
Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de mandos en la Perla del Soconusco Tapachula, Chiapas; 25 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de...
Leer más

Eduardo Ramírez asiste a ceremonia de investidura de Doctorado Honoris Causa que otorga la Benemérita Unach

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia solemne de Investidura e Imposición de Insignias del Doctorado Honoris Causa que otorgó la Benemérita...
Leer más

Elementos de seguridad aprehenden a presunta responsable de fraude genérico: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en el municipio de Reforma Elementos policiales de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV