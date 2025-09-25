Elementos del orden aprehenden a presunto defraudador: FGE

– Por hechos ocurridos en el municipio de Las Margaritas

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron mandamiento judicial en contra de César “N”, como presunto responsable del delito de fraude específico, cometido en agravio de Rafael “N”, por hechos ocurridos en marzo del presente año en el municipio de Las Margaritas.

De acuerdo con los hechos, el indiciado dio a la víctima dos cheques por cantidad de un millón setecientos mil pesos manifestándole qué podía disponer del efectivo en cualquier momento; sin embargo, al dirigirse la víctima a una sucursal bancaria para realizar el cambio, los cheques fueron rechazados por carecer de fondos monetarios.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Comitán, quien será el responsable de determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.