jueves, septiembre 25, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en...
Al InstanteRojas

SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en Tuxtla Gutiérrez

0
22

En el punto de inspección (C3) “La Pochota”, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por el probable delito de ecocidio, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Resultado de las estrategias de seguridad desplegadas en los accesos a la ciudad capital, guardias estatales detectaron el traslado de 3 mil 471 tablas de madera de al parecer pino, a bordo de un vehículo marca Dina con placas de circulación del Estado de México, material forestal trasladado sin la documentación legal correspondiente.

Ante el presunto hecho delictuoso, se aplicó control preventivo a Isauro “N”, conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales preventivas y disuasivas en contra de los ilícitos que laceran la flora y fauna en el estado de Chiapas.

SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en Tuxtla Gutiérrez
Artículo anterior
Autoridades de Chiapas y Veracruz aprehenden a presunto secuestrador: FGE
Artículo siguiente
Elementos del orden aprehenden a presunto defraudador: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de mandos en la Perla del Soconusco

Al Instante staff - 0
Secretario de Seguridad del Pueblo sostiene reunión de mandos en la Perla del Soconusco Tapachula, Chiapas; 25 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de...
Leer más

Eduardo Ramírez asiste a ceremonia de investidura de Doctorado Honoris Causa que otorga la Benemérita Unach

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia solemne de Investidura e Imposición de Insignias del Doctorado Honoris Causa que otorgó la Benemérita...
Leer más

Elementos de seguridad aprehenden a presunta responsable de fraude genérico: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en el municipio de Reforma Elementos policiales de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV