SSP y FGE detienen a presunto responsable del delito de ecocidio en Tuxtla Gutiérrez

En el punto de inspección (C3) “La Pochota”, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por el probable delito de ecocidio, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Resultado de las estrategias de seguridad desplegadas en los accesos a la ciudad capital, guardias estatales detectaron el traslado de 3 mil 471 tablas de madera de al parecer pino, a bordo de un vehículo marca Dina con placas de circulación del Estado de México, material forestal trasladado sin la documentación legal correspondiente.

Ante el presunto hecho delictuoso, se aplicó control preventivo a Isauro “N”, conductor del vehículo, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales preventivas y disuasivas en contra de los ilícitos que laceran la flora y fauna en el estado de Chiapas.