jueves, septiembre 25, 2025
Autoridades de Chiapas y Veracruz aprehenden a presunto secuestrador: FGE

0
17

• Es el objetivo prioritario número 55, por hechos en el año 2016 en Chiapa de Corzo

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en un trabajo de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Domingo “N”, como presunto responsable del delito de secuestro, en su modalidad de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de una persona del sexo masculino de identidad resguardada, por hechos ocurridos en la colonia Nucatilí, del municipio de Chiapa de Corzo, en diciembre de 2016.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 27 de diciembre de 2016, el inculpado y otras personas privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, subiéndola a un vehículo y trasladándola a la casa ejidal, donde la amenazaron con quemarla y quitarle la vida si no cumplía con algunas peticiones referente a problemas agrarios entre las colonias.

El agresor fue trasladado al estado de Chiapas, donde el órgano jurisdiccional determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

