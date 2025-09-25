jueves, septiembre 25, 2025
Al Instante

En operativo de seguridad detienen a un masculino por posesión de narcóticos en Tapachula

0
52

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con presuntos narcóticos en el municipio de Tapachula.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca y en respuesta a una denuncia anónima al Escudo Pakal (C5), por venta de narcóticos, guardias estatales detuvieron a Alexander “N” alias “Chanti”, a quien le aseguraron 25 dosis con las características de la droga conocida como cristal en el ejido Lagartero.

El detenido y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos en el estado de Chiapas con acciones interinstitucionales.

