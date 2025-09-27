En operativo de seguridad en Motozintla detienen a un masculino con una motocicleta con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con una motocicleta con reporte de robo en el municipio de Motozintla.



Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, mediante los operativos preventivos y disuasivos, guardias estatales sobre la franja fronteriza de la localidad Niquivil, detuvieron a Derlin “N”, quien conducía una motocicleta marca Italika de color negro sin placas de circulación, misma que arrojó contar con reporte robo vigente de fecha 16 de octubre del 2016, tras realizar la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE), por elementos estatales.

Por estos hechos, el detenido y la motocicleta quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de prevención, combate, inhibición del delito de robo de vehículo en el estado de Chiapas, en beneficio de la ciudadanía en general.