En Chiapa de Corzo aprehenden a pederasta: FGE

• Por hechos ocurridos en la colonia América Libre, el 6 de octubre de 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Roberto “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 6 de octubre de 2025, en la colonia América Libre, del municipio de Chiapa de Corzo.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.