sábado, octubre 11, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Chiapa de Corzo aprehenden a pederasta: FGE
Al InstanteRojas

En Chiapa de Corzo aprehenden a pederasta: FGE

0
13

• Por hechos ocurridos en la colonia América Libre, el 6 de octubre de 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Roberto “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 6 de octubre de 2025, en la colonia América Libre, del municipio de Chiapa de Corzo.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

En Chiapa de Corzo aprehenden a pederasta: FGE
Artículo anterior
Autoridades aprehenden a presunto pederasta de Cintalapa: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Autoridades aprehenden a presunto pederasta de Cintalapa: FGE

Al Instante staff - 0
• Por hechos ocurridos en agosto de 2025 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en...
Leer más

Ni Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de Tapachula (2024-2027) han autorizado algún comodato con Amara Sports

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula reitera que ni el Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni ningún Cabildo en el ejercicio 24-27, han...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV