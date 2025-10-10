Autoridades aprehenden a presunto pederasta de Cintalapa: FGE

• Por hechos ocurridos en agosto de 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Brayan «N» y/o Bryan «N», como presunto responsable del delito de pederastia, por hechos ocurridos el 1 de agosto del presente año, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa; sede en Cintalapa de Figueroa, para que defina su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.