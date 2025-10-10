viernes, octubre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAutoridades aprehenden a presunto pederasta de Cintalapa: FGE
Al Instante

Autoridades aprehenden a presunto pederasta de Cintalapa: FGE

0
4

• Por hechos ocurridos en agosto de 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Brayan «N» y/o Bryan «N», como presunto responsable del delito de pederastia, por hechos ocurridos el 1 de agosto del presente año, en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa; sede en Cintalapa de Figueroa, para que defina su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Ni Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de Tapachula (2024-2027) han autorizado algún comodato con Amara Sports
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Ni Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de Tapachula (2024-2027) han autorizado algún comodato con Amara Sports

Al Instante staff - 0
El Ayuntamiento de Tapachula reitera que ni el Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni ningún Cabildo en el ejercicio 24-27, han...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal...
Leer más

En Suchiate detienen a persona con arma de fuego en operativo de seguridad

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza, detuvo a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV