Ni Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de Tapachula (2024-2027) han autorizado algún comodato con Amara Sports

El Ayuntamiento de Tapachula reitera que ni el Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni ningún Cabildo en el ejercicio 24-27, han aprobado ni registrado ningún comodato por 30 años del Centro de Convivencias a la empresa Amara Sports. La administración actual trabaja con honestidad, transparencia y principios, enfocada en atender a los más necesitados y en el progreso de nuestra ciudad.

Es importante destacar que el Centro de Convivencia Territorio Joven sigue siendo un espacio activo y abierto para todos los tapachultecos, que promueve la salud, el aprendizaje y la convivencia juvenil. De lunes a viernes, desde las 4:00 p.m. para toda la comunidad.

El Ayuntamiento de Tapachula reafirma que la unidad, la honestidad y el esfuerzo conjunto son indispensables para seguir avanzando. Tapachula necesita dejar atrás la difamación y la polarización. Hacemos un llamado a mantener el respeto y la verdad por encima de campañas de división y desinformación, para construir un futuro mejor para nuestra ciudad.