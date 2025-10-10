viernes, octubre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteNi Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de...
Al Instante

Ni Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de Tapachula (2024-2027) han autorizado algún comodato con Amara Sports

0
8

El Ayuntamiento de Tapachula reitera que ni el Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni ningún Cabildo en el ejercicio 24-27, han aprobado ni registrado ningún comodato por 30 años del Centro de Convivencias a la empresa Amara Sports. La administración actual trabaja con honestidad, transparencia y principios, enfocada en atender a los más necesitados y en el progreso de nuestra ciudad.

Es importante destacar que el Centro de Convivencia Territorio Joven sigue siendo un espacio activo y abierto para todos los tapachultecos, que promueve la salud, el aprendizaje y la convivencia juvenil. De lunes a viernes, desde las 4:00 p.m. para toda la comunidad.

El Ayuntamiento de Tapachula reafirma que la unidad, la honestidad y el esfuerzo conjunto son indispensables para seguir avanzando. Tapachula necesita dejar atrás la difamación y la polarización. Hacemos un llamado a mantener el respeto y la verdad por encima de campañas de división y desinformación, para construir un futuro mejor para nuestra ciudad.

Ni Congreso del Estado, en su actual legislatura (LXIX), ni Cabildo de Tapachula (2024-2027) han autorizado algún comodato con Amara Sports
Artículo anterior
En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tuxtla Gutiérrez
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal...
Leer más

En Suchiate detienen a persona con arma de fuego en operativo de seguridad

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza, detuvo a...
Leer más

Ayuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.

Al Instante staff - 0
Con el propósito de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad escolar, el Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde Yamil Melgar...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV