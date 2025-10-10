viernes, octubre 10, 2025
En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a una persona del sexo masculino con presuntos narcóticos, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Durante patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia Industrial, guardias estatales detuvieron a Marco “N” alias «El Gordo del Didi», por la posesión de 20 dosis de la droga conocida como cristal. El detenido se desplazaba a bordo de un vehículo marca Nissan tipo V-Drive color rojo con placas de circulación del estado de Chiapas.

Por estos hechos quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de seguridad interinstitucional en el estado de Chiapas, para el combate y prevención de ilícitos en todo el territorio estatal.

