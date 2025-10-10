En Suchiate detienen a persona con arma de fuego en operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza, detuvo a una persona del sexo masculino, por el delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego, en la modalidad de portación de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, en el municipio de Suchiate.

En puesto de seguridad y vigilancia sobre la carretera 200 a la altura del rancho Santa Cruz de Suchiate, guardias estatales realizaron una inspección al vehículo de transporte público de pasaje que cubre la ruta Tapachula a Ciudad Hidalgo, deteniendo a Saul “N”, a quien le encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, un cargador abastecido y 11 cartuchos útiles, así como una mariconera con la cantidad de 19 mil 140 pesos en efectivo.

Ante el hallazgo, el detenido junto a los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones preventivas y disuasivas en la red carretera del estado de Chiapas, para crear un clima de paz y tranquilidad en el territorio estatal.