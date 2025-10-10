viernes, octubre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAyuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.
Al Instante

Ayuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.

0
39

Con el propósito de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad escolar, el Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, llevó a cabo la poda controlada de un árbol en las instalaciones de la Escuela Primaria Antonio D´Amiano Cajas.

La acción preventiva se realizó en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) y la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, con el objetivo de evitar accidentes y salvaguardar la integridad de más de 500 niñas, niños y personal docente que asisten diariamente a este plantel educativo.


Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada y preventiva con las instituciones educativas y dependencias de los tres órdenes de gobierno, priorizando la seguridad de la niñez y promoviendo entornos escolares más seguros.

Ayuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.
Artículo anterior
Amagan Colonos con Bloquear Libramiento Sur en Tapachula Si CFE no Restablece Suministro Eléctrico
Artículo siguiente
En Suchiate detienen a persona con arma de fuego en operativo de seguridad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal...
Leer más

En Suchiate detienen a persona con arma de fuego en operativo de seguridad

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza, detuvo a...
Leer más

Amagan Colonos con Bloquear Libramiento Sur en Tapachula Si CFE no Restablece Suministro Eléctrico

Al Instante staff - 0
• Desde el pasado jueves a las 5:00 de la tarde no tienen servicio eléctrico; denuncian. Tapachula, Chiapas 10 de Octubre del 2025.- Habitantes de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV