Ayuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.

Con el propósito de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad escolar, el Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, llevó a cabo la poda controlada de un árbol en las instalaciones de la Escuela Primaria Antonio D´Amiano Cajas.

La acción preventiva se realizó en coordinación con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE) y la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, con el objetivo de evitar accidentes y salvaguardar la integridad de más de 500 niñas, niños y personal docente que asisten diariamente a este plantel educativo.



1 de 3

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada y preventiva con las instituciones educativas y dependencias de los tres órdenes de gobierno, priorizando la seguridad de la niñez y promoviendo entornos escolares más seguros.