Amagan Colonos con Bloquear Libramiento Sur en Tapachula Si CFE no Restablece Suministro Eléctrico

• Desde el pasado jueves a las 5:00 de la tarde no tienen servicio eléctrico; denuncian.

Tapachula, Chiapas 10 de Octubre del 2025.- Habitantes de la colonia Octavio Paz, ubicada al sur de la ciudad, advirtieron que si el personal de la Comisión Federal (CFE) no restablece el servicio eléctrico lo antes posible, se verán en la necesidad de bloquear el libramiento sur en Tapachula.

Carlos “N”, en representación de los habitantes de la zona, manifestó que desde el pasado jueves a las cinco de la tarde no tienen servicio eléctrico, lo cual esta afectando a comercios y decenas de viviendas, en donde se han registrado pérdidas de productos perecederos ante la falta de refrigeración.

Así como hay personas con padecimientos de salud que deben de mantener refrigerados sus medicamentos, lo cuales ya se echaron a perder, generando pérdidas económicas.

Los afectados aseguran que ya hicieron del conocimiento a personal de la paraestatal, quienes ya les manifestaron que por el momento no tienen tiempo para hacer las reparaciones pertinentes.

Sospechan que la falla es de un transformador que alimenta del servicio eléctrico a la colonia en mención.

Ante la falta de respuesta de la dependencia, los afectados dieron un ultimátum a la CFE, para que arregle el desperfecto, ya que de lo contrario tendrán que recurrir al bloqueo total del libramiento sur de la ciudad de Tapachula, para que les reparen el fluido eléctrico en esa zona de la ciudad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.