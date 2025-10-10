viernes, octubre 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAmagan Colonos con Bloquear Libramiento Sur en Tapachula Si CFE no Restablece...
Al Instante

Amagan Colonos con Bloquear Libramiento Sur en Tapachula Si CFE no Restablece Suministro Eléctrico

0
30

• Desde el pasado jueves a las 5:00 de la tarde no tienen servicio eléctrico; denuncian.

Tapachula, Chiapas 10 de Octubre del 2025.- Habitantes de la colonia Octavio Paz, ubicada al sur de la ciudad, advirtieron que si el personal de la Comisión Federal (CFE) no restablece el servicio eléctrico lo antes posible, se verán en la necesidad de bloquear el libramiento sur en Tapachula.

Carlos “N”, en representación de los habitantes de la zona, manifestó que desde el pasado jueves a las cinco de la tarde no tienen servicio eléctrico, lo cual esta afectando a comercios y decenas de viviendas, en donde se han registrado pérdidas de productos perecederos ante la falta de refrigeración.

Así como hay personas con padecimientos de salud que deben de mantener refrigerados sus medicamentos, lo cuales ya se echaron a perder, generando pérdidas económicas.

Los afectados aseguran que ya hicieron del conocimiento a personal de la paraestatal, quienes ya les manifestaron que por el momento no tienen tiempo para hacer las reparaciones pertinentes.

Sospechan que la falla es de un transformador que alimenta del servicio eléctrico a la colonia en mención.

Ante la falta de respuesta de la dependencia, los afectados dieron un ultimátum a la CFE, para que arregle el desperfecto, ya que de lo contrario tendrán que recurrir al bloqueo total del libramiento sur de la ciudad de Tapachula, para que les reparen el fluido eléctrico en esa zona de la ciudad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

Amagan Colonos con Bloquear Libramiento Sur en Tapachula Si CFE no Restablece Suministro Eléctrico
Artículo anterior
En Tapachula en operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego y posesión de presuntos narcóticos
Artículo siguiente
Ayuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Suchiate detienen a persona con arma de fuego en operativo de seguridad

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Fronteriza, detuvo a...
Leer más

Ayuntamiento de Tapachula, realiza acciones preventivas en Primaria Antonio D´Amiano Cajas.

Al Instante staff - 0
Con el propósito de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad escolar, el Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde Yamil Melgar...
Leer más

En Tapachula en operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego y posesión de presuntos narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV