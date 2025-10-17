En operativo de seguridad detienen a una persona por presunto abuso de confianza y robo en La Trinitaria

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por los probables delitos de abuso de confianza y robo, en el municipio de La Trinitaria.

En respuesta a denuncia ciudadana al 911 de (C5) Escudo Pakal, guardias estatales detuvieron a Sergio “N”, quien fue señalado de no entregar cuentas a una empresa gasolinera, efectivo que asciende a la cantidad de 131 mil pesos.

Por estos hechos, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de dar respuesta inmediata a las denuncias ciudadanas a través de los números de emergencias y denuncia anónima, en el estado de Chiapas.