Chiapas, primer lugar en reducción de delitos generales y segundo en disminución de delitos de alto impacto

• De enero a octubre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

• Fiscal General da a conocer detención de presunto defraudador por millones de pesos y del presunto responsable de homicidio en grado de tentativa en Tuzantán

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2025, Chiapas se encuentra en segundo lugar a nivel nacional en disminución de incidencia delictiva general, con una puntuación de 160.5, sólo por debajo de Tlaxcala con 150.3; una cifra muy por debajo de la media nacional que es de mil 280 delitos por cada 100 mil habitantes.

Respecto a la incidencia de alto impacto, Llaven Abarca señaló que Chiapas está en segundo lugar con 20.9, por debajo de Yucatán que tiene 16.2; ambos muy separados de la media nacional que es de 193.7.



Además, Chiapas ocupa el primer lugar en el mes de octubre en incidencia delictiva general, siendo el sexto mes consecutivo en esta posición, con 13.1 delitos por cada 100 mil habitantes. Mientras que, en delitos de alto impacto, Chiapas se encuentra en segundo lugar con 1.9, mientras que Yucatán tiene 1.8;l, con una media nacional de 19.1.

“Chiapas sigue con esa tendencia de estar en los primeros lugares de seguridad a nivel nacional. Es un trabajo que seguimos haciendo todos los días con responsabilidad, objetividad, estrategia y coordinación con los tres niveles de gobierno”, manifestó.

Al abordar la incidencia general durante la semana del 10 al 16 de noviembre Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal General puntualizó que tuvo un descenso del 59 por ciento. Se iniciaron nueve carpetas de investigación, a diferencia de las 22 iniciadas la semana anterior. Los delitos más comunes fueron narcomenudeo, lesiones culposas y violencia familiar, mismos que ocurrieron principalmente en las colonias Centro, Pistimbak y Terán.

En cuanto a los delitos de alto impacto, dijo que hubo un incremento, ya que se iniciaron dos carpetas de investigación, mientras que la semana anterior sólo se inició una. Estas carpetas fueron por delitos de robo a transeúnte.

“Vamos a reforzar la seguridad y a seguir trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, para que tengamos una reducción importante para mejorar la paz de las familias tuxtlecas”, acotó.

Tras resaltar la colaboración que existe entre entidades del país, a través de las Fiscalías Generales de los estados, Jorge Llaven informó la detención de Samuel “N” en la Ciudad de México, como presunto responsable del delito de fraude, además de cuatro carpetas de investigación más que se están integrando con otras víctimas por el mismo delito.

El monto es de 18 millones de pesos, teniendo como modus operandi el hacerse pasar como empresario constructor, quien engañaba a sus víctimas solicitándoles cantidades de dinero en efectivo para la construcción de obras públicas, las cuales eran apócrifas y no regresaba el recurso.

Subrayó que el detenido se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional y la Fiscalía estará pendiente del juicio en donde pudiera alcanzar una penalidad de 10 años de cárcel.

En otro momento, el Fiscal General refirió que se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Abner “N”, en el municipio de Tuzantán, quien fue agredido y resultó con quemaduras en segundo grado.

Detalló que el presunto responsable de nombre Mauricio “N”, fue detenido derivado de los actos de investigación, mismo que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional y enfrentará a la justicia; podría alcanzar la penalidad de hasta 42 años de prisión.

Agregó que, gracias al apoyo del personal de protección civil, el lesionado fue atendido de manera inmediata y se reporta estable y fuera de peligro.

Finalmente, Jorge Llaven hizo referencia a la detención de Iván «N», quien fue arrestado luego de iniciarse una carpeta de investigación derivada de una denuncia en redes sociales, por publicar imágenes de contenido sexual, principalmente de niñas, niños y adolescentes.

Explicó que se tuvo la denuncia de ciudadanos y en febrero se radicó la carpeta por el delito de trata de personas, en su modalidad de elaboración, almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Añadió que se realizaron los actos de investigación, contando con el apoyo de la Policía Cibernética, logrando detener al presunto responsable en Tuxtla Gutiérrez, mismo que enfrentará a la justicia.