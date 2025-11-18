Juan Carlos Moreno Guillén y alcaldes fortalecen coordinación interinstitucional

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con los presidentes municipales de Jitotol, José Gregorio Pérez Molina; de Huixtla, Regulo Palomeque Sánchez; de Huehuetán, Sixto López Pérez; y de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova.

Durante este encuentro dialogaron de manera amena y directa, lo que permitió un intercambio claro y productivo de ideas entre el titular de la casa de la justicia y los alcaldes municipales.



Asimismo, los servidores del pueblo, desde sus respectivas responsabilidades, refrendaron su compromiso con las y los chiapanecos.