miércoles, noviembre 19, 2025
Tapachula y la Región Tienen Potencial para la Producción de Pollos: Empresario

• Realizarán foro para mejorar técnicas de crianza el próximo 28 de noviembre en el hotel San Francisco, en la ciudad de Tapachula.

Tapachula, Chiapas 18 de Noviembre del 2025.- La crianza de pollos es una actividad muy común entre la población, ya que la región del Soconusco tiene un gran potencial, y representa un apoyo económico para las familias.

En entrevista, Alejandro Mendoza, encargado de veterinaria El Paraíso, manifestó que un buen porcentaje de los pollitos que vienen a Tapachula, son procedentes de la incubadora ubicada en Villaflores, Chiapas, la cual actualmente está produciendo aproximadamente medio millón de pollos a la semana. EL ORBE/ Mesa de Redacción

