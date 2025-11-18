Refugios para mujeres en riesgo, al borde del colapso en Chiapas

• Organizaciones alertan que en el presupuesto 2026 desapareció el programa que sostiene estos espacios

Tapachula, Chiapas; 18 de noviembre de 2025.- Los dos refugios civiles que operan en Chiapas —uno en San Cristóbal y otro en Tapachula— podrían cerrar sus puertas en 2026 debido a la eliminación del Programa de Refugios en el presupuesto federal. La advertencia la hace Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización por la Superación de la Mujer, quien durante casi tres décadas ha encabezado la protección de mujeres que huyen de violencia extrema. EL ORBE/ Mesa de Redacción.