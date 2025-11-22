Rodeada de Cientos de Mexicanas y Mexicanos, Presidenta Claudia Sheinbam Inaugura Estaciones de la Linea K del Tren Interoceánico

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó el corte del listón inaugural de las estaciones Tonalá y Arriaga en Chiapas, como por Chahuites, Juchitán e Ixtepec, en Oaxaca, del tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, que puede ser ya utilizado por todas las mexicanas y mexicanos.



“El día de hoy es el primer viaje que se hace de Tonalá, Chiapas hasta Ixtepec, Oaxaca. Mañana ya pueden usar el tren a Tonalá, a Salina Cruz, a Coatzacoalcos, hasta Palenque y vamos a eguir trabajando para que de Tonalá a Chiapas llegue hasta Ciudad Hidalgo, hasta Guatemala. Los queremos mucho“, destacó.

