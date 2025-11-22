sábado, noviembre 22, 2025
spot_img
InicioAl InstanteRealizan con Éxito “Demostración de Bandas de Guerra”
Al Instante

Realizan con Éxito “Demostración de Bandas de Guerra”

0
20

• El objetivo es reafirmar los valores cívicos y de identidad en niños y jóvenes.

Tapachula 22 de noviembre 2025.- Con la participación de escuelas del nivel medio superior (preparatorias), se llevó a cabo la «Demostración de Bandas de Guerra» en la escuela 29 Batallón en la ciudad de Tapachula, para conmemorar el CCXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.

Dicho evento fue patrocinado por comercio El Búho, venta de artículos y accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera.

En dicho evento participaron las bandas de guerra de los siguientes planteles escolares: COBACH de Tapachula , Álvaro Obregón, Huehuetan, Suchiate, Preparatorias 1 y 2, CBTIS 88, en donde sus integrantes hicieron gala de sus habilidades.

El objetivo de este evento, fue reafirmar los valores cívicos y de identidad en niños y jóvenes, así como estimular sus capacidades físicas y coordinativas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Rodeada de Cientos de Mexicanas y Mexicanos, Presidenta Claudia Sheinbam Inaugura Estaciones de la Linea K del Tren Interoceánico
Artículo siguiente
Inauguración del 38 Torneo de Ajedrez «Don Juan Zamora Velázquez & Esthela Cruz Pineda viuda de Zamora» In Memoriam 2025
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Resultados: Segunda Ronda Categoria Libre

Ajedrez staff - 0
chessResultsList (5)
Leer más

Resultados: Primer Ronda Libre

Ajedrez staff - 0
chessResultsList (4)
Leer más

Resultados: Segunda Ronda Juvenil

Ajedrez staff - 0
chessResultsList (3)
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV