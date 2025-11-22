Realizan con Éxito “Demostración de Bandas de Guerra”

• El objetivo es reafirmar los valores cívicos y de identidad en niños y jóvenes.

Tapachula 22 de noviembre 2025.- Con la participación de escuelas del nivel medio superior (preparatorias), se llevó a cabo la «Demostración de Bandas de Guerra» en la escuela 29 Batallón en la ciudad de Tapachula, para conmemorar el CCXV Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.

Dicho evento fue patrocinado por comercio El Búho, venta de artículos y accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera.

En dicho evento participaron las bandas de guerra de los siguientes planteles escolares: COBACH de Tapachula , Álvaro Obregón, Huehuetan, Suchiate, Preparatorias 1 y 2, CBTIS 88, en donde sus integrantes hicieron gala de sus habilidades.

El objetivo de este evento, fue reafirmar los valores cívicos y de identidad en niños y jóvenes, así como estimular sus capacidades físicas y coordinativas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.