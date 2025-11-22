InicioAjedrezInauguración del 38 Torneo de Ajedrez "Don Juan Zamora Velázquez & Esthela... AjedrezAl Instante Inauguración del 38 Torneo de Ajedrez «Don Juan Zamora Velázquez & Esthela Cruz Pineda viuda de Zamora» In Memoriam 2025 22 noviembre, 2025 0 31 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail La mesa del presídium. Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorRealizan con Éxito “Demostración de Bandas de Guerra”Artículo siguienteTablajeros de Tapachula Denuncian Decomiso Ilegal de Carne de Res RELATED ARTICLES Ajedrez Resultados: Segunda Ronda Categoria Libre 22 noviembre, 2025 Ajedrez Resultados: Primer Ronda Libre 22 noviembre, 2025 Ajedrez Resultados: Segunda Ronda Juvenil 22 noviembre, 2025 EL ORBE AL MOMENTO: Resultados: Segunda Ronda Categoria Libre Ajedrez staff - 22 noviembre, 2025 0 chessResultsList (5) Leer más Resultados: Primer Ronda Libre Ajedrez staff - 22 noviembre, 2025 0 chessResultsList (4) Leer más Resultados: Segunda Ronda Juvenil Ajedrez staff - 22 noviembre, 2025 0 chessResultsList (3) Leer más Cargar más MAS Popular Resultados: Segunda Ronda Categoria Libre 22 noviembre, 2025 Resultados: Primer Ronda Libre 22 noviembre, 2025 Resultados: Segunda Ronda Juvenil 22 noviembre, 2025 Resultados: Primera Ronda Juvenil 22 noviembre, 2025 Cargar más