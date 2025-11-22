sábado, noviembre 22, 2025
Tablajeros de Tapachula Denuncian Decomiso Ilegal de Carne de Res
Tablajeros de Tapachula Denuncian Decomiso Ilegal de Carne de Res

0
26

• Presuntos elementos de la Fiscalía les retuvieron dos camiones por la madrugada de este sábado.

Tapachula, Chiapas 22 de Noviembre del 2025.- Tablajeros de la ciudad de Tapachula denunciaron el decomiso ilegal de dos camiones cargados con carne de res en el municipio de Mapastepec, en la madrugada de este sábado, por parte de supuestos elementos de la Fiscalía del Estado de Chiapas.


Los afectados, en voz de Francisco Pérez, señalaron que las unidades cargadas con carne de res salieron del rastro de ese municipio, por la noche del viernes, y cuentan con la documentación necesaria para hacer el traslado de productos cárnicos, sin embargo, al parecer existe hostigamiento y mala fe en esta acción.

Señalaron que hacen uso del rastro de ese municipio costeño, porque el de Tapachula no cuenta con las condiciones necesarias para la maquila de ganado. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

