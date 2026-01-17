sábado, enero 17, 2026
spot_img
InicioAl InstanteAccidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas
Al InstanteRojas

Accidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas

0
3

Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- Un accidente vial registrado al mediodía de este viernes sobre el boulevard Príncipe Akishino, a la altura de la 24ª Calle Poniente, dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta marca Morbidelli, color negro, circulaba de sur a norte cuando presuntamente intentó rebasar por la izquierda, maniobra prohibida en zona urbana, impactándose de frente contra un automóvil Volkswagen Vento, color gris, que transitaba de norte a sur.

Tras la colisión, el vehículo compacto resultó con severos daños en la parte frontal, mientras que la motocicleta quedó tendida sobre la carpeta de concreto. El motociclista resultó lesionado y fue trasladado por familiares a un hospital para recibir atención médica.

En el automóvil viajaban dos personas; la conductora presentó molestias cervicales y también fue llevada por sus propios medios a un nosocomio para su valoración.

Cabe señalar que, aunque se solicitó el apoyo de una ambulancia, ninguna unidad oficial arribó al lugar. Únicamente acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (CARCH 04 Tapachula), quienes realizaron la valoración prehospitalaria de los lesionados.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes cerraron la circulación en ambos sentidos, provocando congestionamiento vehicular en calles aledañas, debido a la alta afluencia que registra esta importante vialidad.

El hecho fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales en materia de tránsito, quienes serán las encargadas de deslindar responsabilidades.
El orbe/Carlos Montes

Artículo anterior
Localizan cuerpo sin vida en el río Cahuacán.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Localizan cuerpo sin vida en el río Cahuacán.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- La tarde de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río...
Leer más

Choque en la Colonia Hortalizas Japonesas deja tres vehículos con daños materiales.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas a 17 de enero 2026.- Alrededor de las 18:22 horas se reportó a los números de emergencia un percance vehícular en la...
Leer más

Hoy queremos reconocer de manera especial a quienes han estado al frente de las acciones aéreas para mitigar el incendio en el basurero intermunicipal

Al Instante staff - 0
Hoy queremos reconocer de manera especial a quienes han estado al frente de las acciones aéreas para mitigar el incendio en el basurero intermunicipal: Cap....
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV