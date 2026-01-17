Accidente vial en el boulevard Príncipe Akishino deja dos personas lesionadas

Tapachula, Chiapas a 17 de enero de 2026.- Un accidente vial registrado al mediodía de este viernes sobre el boulevard Príncipe Akishino, a la altura de la 24ª Calle Poniente, dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta marca Morbidelli, color negro, circulaba de sur a norte cuando presuntamente intentó rebasar por la izquierda, maniobra prohibida en zona urbana, impactándose de frente contra un automóvil Volkswagen Vento, color gris, que transitaba de norte a sur.

Tras la colisión, el vehículo compacto resultó con severos daños en la parte frontal, mientras que la motocicleta quedó tendida sobre la carpeta de concreto. El motociclista resultó lesionado y fue trasladado por familiares a un hospital para recibir atención médica.

En el automóvil viajaban dos personas; la conductora presentó molestias cervicales y también fue llevada por sus propios medios a un nosocomio para su valoración.

Cabe señalar que, aunque se solicitó el apoyo de una ambulancia, ninguna unidad oficial arribó al lugar. Únicamente acudieron paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (CARCH 04 Tapachula), quienes realizaron la valoración prehospitalaria de los lesionados.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Vial Preventiva, quienes cerraron la circulación en ambos sentidos, provocando congestionamiento vehicular en calles aledañas, debido a la alta afluencia que registra esta importante vialidad.

El hecho fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales en materia de tránsito, quienes serán las encargadas de deslindar responsabilidades.

El orbe/Carlos Montes