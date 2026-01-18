lunes, enero 19, 2026
Eduardo Ramírez asiste al Primer Informe del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena

0
15

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno. En este marco, el mandatario chiapaneco expresó su reconocimiento a su homólogo por el compromiso y la dedicación demostrados a lo largo de este primer año de gestión, enfocado en impulsar el desarrollo del estado mediante acciones que generan bienestar y nuevas oportunidades para todas y todos los yucatecos.

Por su parte, Joaquín Díaz Mena agradeció la presencia del gobernador Eduardo Ramírez y destacó que ambos comparten una visión de trabajo solidario y cercano a la gente, recorriendo los pueblos de sus respectivos estados. A este ejercicio de rendición de cuentas también asistió la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

