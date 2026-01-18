lunes, enero 19, 2026
Ofertas laborales engañosas: el camino silencioso hacia la trata de personas y el crimen organizado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre ofertas laborales engañosas en redes sociales que realizan grupos delictivos para enganchar a víctimas de trata, trabajo forzado y delincuencia organizada.

Ante tal situación, personal de esta institución de seguridad emite las siguientes recomendaciones para identificar situaciones de riesgo: desconfiar de empleos que prometen altos sueldos por actividades sencillas; no solicitan experiencia ni referencias; el lugar de trabajo se encuentra en zonas remotas o estados lejanos; y confirmar e investigar si la empresa existe a través de sitios de internet, datos fiscales y dirección.


Asimismo, la SSP reitera el llamado a no proporcionar datos personales hasta confirmar que la oferta laboral es legítima. Y ante alguna situación de riesgo llamar a los números de Emergencias 911 y 089 de Denuncia Anónima.

Con estas acciones y bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP refrenda su compromiso de impulsar estrategias de prevención para proteger y cuidar la integridad de las y los chiapanecos.

