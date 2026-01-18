lunes, enero 19, 2026
spot_img
InicioAl InstanteTapachula combate el incendio del basurero desde el territorio y no baja...
Al Instante

Tapachula combate el incendio del basurero desde el territorio y no baja la guardia

0
28

El Gobierno Municipal de Tapachula mantiene el combate frontal contra el incendio en el basurero municipal, una emergencia ambiental que ha sido atendida desde el territorio por el alcalde Yamil Melgar, junto a la presidenta honorífica del DIF Municipal, Beba Pedrero, reconociendo y agradeciendo la intervención, respaldo y preocupación del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha estado atento a la problemática que enfrenta la región.

El incendio, originado de manera simultánea en distintos puntos, ha generado afectaciones regionales y la suspensión temporal del servicio regular de recolección de residuos sólidos en Tapachula y municipios vecinos, situación que se atiende con responsabilidad, coordinación y trabajo permanente.


Para lograr su control, brigadas y personal operativo de distintas áreas municipales trabajan a marchas forzadas, con turnos superiores a 16 horas diarias, con el objetivo de que el incendio quede controlado en las próximas horas y permita el reinicio gradual del servicio de recolección en la ciudad.

De manera paralela, el Ayuntamiento implementó un programa emergente de recolección intersecretarial, con la participación de todas las dependencias, para mantener la limpieza urbana. Se exhorta a la ciudadanía a evitar, en la medida de lo posible, sacar basura a la vía pública y a no abandonar objetos voluminosos como colchones o aparatos electrónicos en las calles.

El alcalde Yamil Melgar agradeció la paciencia y comprensión de la sociedad y fue enfático: “Sabemos que no es un momento fácil y que enfrentamos una crisis ambiental, pero en Tapachula los problemas se atienden de frente. No vamos a permitir que nadie siga dañando nuestra ciudad. Mi compromiso es cuidarlos y responder con hechos”.

Artículo anterior
Yamil Melgar: No vamos a parar, ni a bajar la guardia.
Artículo siguiente
Ofertas laborales engañosas: el camino silencioso hacia la trata de personas y el crimen organizado
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez asiste al Primer Informe del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno. En este...
Leer más

Ofertas laborales engañosas: el camino silencioso hacia la trata de personas y el crimen organizado

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de...
Leer más

Yamil Melgar: No vamos a parar, ni a bajar la guardia.

Al Instante staff - 0
Seguiremos aquí hasta acabar por completo con este incendio y restablecer al mil el servicio de recolección de residuos sólidos. A Tapachula se le respeta,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV