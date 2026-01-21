jueves, enero 22, 2026
Eduardo Ramírez dialoga con la SICT sobre el proyecto AeroBalam para fortalecer conectividad

Se reunió con la subsecretaria de Transportes, Tania Carro Toledo, y el director general de AFAC, el general Emilio Avendaño García
Revisaron las ventajas y alcances de la tour operadora turística aérea del Gobierno de Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, Tania Carro Toledo, así como con el general Emilio Avendaño García, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para dialogar sobre las ventajas y alcances de AeroBalam, la tour operadora turística aérea del Gobierno de Chiapas.

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, el mandatario destacó que AeroBalam es un proyecto de carácter humanista que continúa fortaleciéndose con el propósito de mejorar la conectividad aérea en la región sur-sureste del estado.

En este contexto, Ramírez Aguilar adelantó que se contempla la creación de una red de aeródromos, lo que permitirá ampliar la conectividad con comunidades de difícil acceso y fortalecer el desarrollo regional.

Asimismo, el gobernador expresó su agradecimiento al Gobierno Federal por el respaldo brindado a esta iniciativa, orientada a acercar el turismo, los servicios y nuevas oportunidades a los pueblos de Chiapas.

En la reunión también participaron integrantes de los equipos de trabajo del Gobierno del Estado y de la SICT.

