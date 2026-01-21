Poder Judicial impone 50 años de cárcel a responsable del delito de Pederastia

– Toda conducta que atente contra la integridad y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes no quedará impune.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Pedro “N”, por el delito de Pederastia, cometido en agravio de una niña con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá- Palenque impuso a Pedro “N” una pena de 50 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Esta resolución judicial derivó del desahogo probatorio realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que toda conducta que atente contra su integridad y su pleno desarrollo no quedará impune.