Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsable del delito de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo femenino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la hoy sentenciada.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a Alba “N” y/o Alma “N” una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño integral.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, en donde no haya impunidad en los delitos que atenten contra la integridad y la vida de las y los chiapanecos.