Fuerte choque en cruce de la Central Oriente deja dos mujeres lesionadas y un menor con crisis nerviosa

Tapachula, Chiapas a2 de febrero 2026.- Un fuerte accidente vehicular se registró alrededor de las 10:00 de la mañana de este lunes en el cruce de la Central Oriente y 7ª Par Vial, dejando como saldo dos mujeres lesionadas y un menor con crisis nerviosa, además de generar afectaciones a la vialidad por más de una hora.

Al lugar acudieron elementos de auxilio a bordo de las unidades UR-01 y UR-04, quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas involucradas. En el sitio fue valorada Jesenia “N”, de aproximadamente 33 años de edad, quien presentaba dolor torácico derivado del impacto, con signos vitales dentro de parámetros normales.

Asimismo, fue atendida Irma “N”, de aproximadamente 66 años, quien se encontraba dentro de uno de los vehículos y presentaba dolor en el hombro izquierdo, además de signos vitales fuera de los rangos normales debido a padecimientos previos, por lo que fue trasladada por sus familiares a una clínica particular.

En el interior del automóvil también se localizó a un menor de aproximadamente tres años, quien presentó una leve crisis nerviosa; tras ser valorado por los cuerpos de auxilio, se determinó que no requería traslado hospitalario.

De manera preliminar, se informó que el percance ocurrió entre un Kia Río color azul y un Volkswagen Vento, registrándose un fuerte impacto en el cruce. Ambos conductores aseguraron contar con la preferencia del semáforo al momento del accidente.

Mientras se realizaban las diligencias y se esperaba el arribo de las aseguradoras para la valoración de los daños, la circulación vehicular se mantuvo parcialmente obstruida por más de una hora, lo que generó congestionamiento en la zona. De forma extraoficial, los daños materiales fueron estimados en cientos de miles de pesos, debido a la magnitud del impacto y las afectaciones en ambas unidades.

Trascendió que una cámara de videovigilancia de un establecimiento cercano habría captado el momento del accidente, donde presuntamente uno de los vehículos no respetó la luz roja del semáforo. Será la autoridad correspondiente la encargada de analizar el material, realizar el peritaje y deslindar responsabilidades.

