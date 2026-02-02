InicioAl InstanteJorge Luis Llaven Abarca está transmitiendo en vivo. Al Instante Jorge Luis Llaven Abarca está transmitiendo en vivo. 2 febrero, 2026 0 13 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorFuerte choque en cruce de la Central Oriente deja dos mujeres lesionadas y un menor con crisis nerviosa RELATED ARTICLES Al Instante Fuerte choque en cruce de la Central Oriente deja dos mujeres lesionadas y un menor con crisis nerviosa 2 febrero, 2026 Al Instante Poder Judicial del Estado impone 40 años de prisión a responsables del delito de Secuestro Agravado 2 febrero, 2026 Al Instante Conferencia de prensa matutina desde Cineteca Nacional Chapultepec. Lunes 02 de febrero 2026 2 febrero, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Fuerte choque en cruce de la Central Oriente deja dos mujeres lesionadas y un menor con crisis nerviosa Al Instante staff - 2 febrero, 2026 0 Tapachula, Chiapas a2 de febrero 2026.- Un fuerte accidente vehicular se registró alrededor de las 10:00 de la mañana de este lunes en el... Leer más Poder Judicial del Estado impone 40 años de prisión a responsables del delito de Secuestro Agravado Al Instante staff - 2 febrero, 2026 0 El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo... Leer más Conferencia de prensa matutina desde Cineteca Nacional Chapultepec. Lunes 02 de febrero 2026 Al Instante staff - 2 febrero, 2026 0 Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los... Leer más Cargar más MAS Popular Fuerte choque en cruce de la Central Oriente deja dos mujeres lesionadas y un menor con crisis nerviosa 2 febrero, 2026 Poder Judicial del Estado impone 40 años de prisión a responsables del delito de Secuestro Agravado 2 febrero, 2026 Crisis Migratoria en Tapachula se Agrava por la Demora en Trámites de Refugio 2 febrero, 2026 Conferencia de prensa matutina desde Cineteca Nacional Chapultepec. Lunes 02 de febrero 2026 2 febrero, 2026 Cargar más