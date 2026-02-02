lunes, febrero 2, 2026
Yamil Melgar agradece al Gobierno. Eduardo Ramírez respaldo ambiental a Tapachula y Soconusco

Tapachula, Chiapas; lunes 2 de febrero.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, expresó su agradecimiento al gobernador del estado, Eduardo Ramírez, por el respaldo firme y permanente brindado a Tapachula y a la región del Soconusco en materia ambiental y de protección civil.

Al dar seguimiento al incendio provocado en el sitio de disposición final de residuos urbanos, Yamil Melgar informó que este lunes se realizó una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde se mantienen acciones continuas, se refuerza el trabajo preventivo y se ejecutan los pasos finales para erradicar el incendio en su totalidad.

El alcalde destacó que el acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez ha sido fundamental para atender de manera responsable una problemática heredada, priorizando la seguridad de la población y la protección del entorno.

Asimismo, reconoció la labor de la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres, cuyo apoyo ha sido clave para avanzar en la gestión del relleno sanitario intermunicipal, proyecto que beneficiará a once municipios del Soconusco: Tapachula, Suchiate, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán y Huixtla.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró su reconocimiento al Gobierno de Chiapas por su compromiso con soluciones de fondo en favor del medio ambiente y del bienestar de la región.

Jorge Luis Llaven Abarca está transmitiendo en vivo.
