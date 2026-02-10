martes, febrero 10, 2026
Poder Judicial impone 30 años de prisión a responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a José “N”, por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, cometido en agravio de una mujer, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.

Tras los hechos ocurridos en el año 2025, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a José “N” una pena de 30 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humanista y con perspectiva de género, que garantice que los actos que atenten contra la integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, no queden impunes.

