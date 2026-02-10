martes, febrero 10, 2026
spot_img
InicioAl InstanteReporte Ciudadano.
Al InstanteRojas

Reporte Ciudadano.

0
17

Accidente en la 19 oriente con 1a Norte. Al parecer un motociclista lesionado.

Reporte Ciudadano.
Artículo anterior
El amor no sabe de relojes, pero el show sí.
Artículo siguiente
Poder Judicial impone 30 años de prisión a responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Comunidades Indígenas de la Zona Alta Instalan Retenes y Advierten Autodefensa Ante Presencia Criminal

Al Instante staff - 0
• Habitantes de ejidos de Motozintla, Tapachula y Cacahoatán exigen base militar permanente y mayor presencia de los tres niveles de gobierno Tapachula, Chiapas 10 de...
Leer más

Poder Judicial impone 30 años de prisión a responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a José “N”, por el delito...
Leer más

El amor no sabe de relojes, pero el show sí.

Al Instante staff - 0
Atención:nos adelantamos una hora Este sábado 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. El show inicia a las 19 horas...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV