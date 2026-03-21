Abandonan cuerpo sin vida en calles de Barrio Nuevo

Tapachula, Chiapas a 21 de marzo de 2026.– El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este sábado en plena vía pública de la colonia Barrio Nuevo, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y personal pericial.

De acuerdo con el reporte oficial, fue alrededor de las 06:40 horas cuando, a través del sistema de emergencias C5, se alertó sobre la presencia de un bulto sospechoso sobre la 13 Norte, entre 15 y 17 Calle Oriente, cerca de una tienda de conveniencia y en las inmediaciones de la escuela primaria Belisario Domínguez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y, al arribar al sitio, confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre sin vida. La víctima se encontraba envuelta en una sábana blanca, parcialmente cubierta con una bolsa y con ataduras visibles.

En el lugar también fue localizada una cartulina con un mensaje; sin embargo, hasta el momento se desconoce el contenido del mismo.

Tras la confirmación, los uniformados procedieron a acordonar la zona para preservar posibles indicios y evitar la contaminación del área, mientras se solicitaba la intervención de las autoridades correspondientes.

Vecinos del sector señalaron que fue al amanecer cuando detectaron la presencia del bulto sobre la calle, situación que les llamó la atención, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Información preliminar indica que el cuerpo habría sido abandonado durante la madrugada de este mismo sábado. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado, por lo que permanece en calidad de desconocido.

Minutos más tarde, personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades informaron que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer este hecho y determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias en las que perdió la vida.

Tras concluir las labores periciales, el área fue liberada. Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas relacionadas con el caso.

EL ORBE/Carlos Montes