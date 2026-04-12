domingo, abril 12, 2026
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La Fiscalía General del Estado informa

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En atención a la publicación en redes sociales en la que señalan que en el ejido Santa Rita la Frontera, municipio de Marqués de Comillas, se encontraban una persona del sexo femenino y dos menores de edad con lesiones provocadas por arma blanca, la Fiscalía General del Estado informa que un grupo interinstitucional realizó la verificación a través de indagatorias y recorridos en dicho ejido, donde no se encontraron indicios. Asimismo, pobladores y autoridades manifestaron no tener conocimiento de tal hecho.


Por tanto, la FGE precisa que la información proporcionada en redes no es cierta, y exhorta a la ciudadanía a no creer ni difundir noticias falsas que únicamente pretenden generar desinformación y alterar la paz social.

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