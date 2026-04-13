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Inaugura Yamil Melgar Rehabilitación de la 8ª Norte, Desde el Club Campestre Hasta la Planta Potabilizadora

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*- El Edil Destacó que Estas Obras Generan Bienestar Para los Tapachultecos.
*- Fortalece la Movilidad Urbana y Atiende una de las Principales Demandas de la Ciudadanía.
*- Se Incluyó Reencarpetamiento, Ampliación de Carril, Alumbrado Público y Señalización

*DESTACÓ QUE LA TRANSFORMACIÓN DE TAPACHULA CONTINÚA, PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD Y MEJOR MOVILIDAD A LAS FAMILIAS.

Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal, Yamil Melgar, inauguró la rehabilitación de la 8a Avenida Norte, una obra que fortalece la movilidad urbana y atiende una de las principales demandas de la ciudadanía.
Durante el acto, el alcalde destacó que su administración impulsa acciones concretas que mejoran la infraestructura vial, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez.

Los trabajos incluyeron reencarpetamiento, ampliación de carril, alumbrado público, señalización para mejorar la seguridad y el orden vial, así como la creación de una jardinera con plantas y árboles nativos de la región.
El secretario de Obras Públicas, William Penagos, señaló que esta obra mejora la conectividad y brinda mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta vialidad.
Acompañado por el equipo técnico, el edil reiteró que su gobierno seguirá trabajando con cercanía para transformar Tapachula con resultados visibles. Boletín Oficial

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