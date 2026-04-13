Operativos Contra Desaparición de Mujeres Dejan Capturas y Cateos en Guatemala

Guatemala, 12 de Abril del 2026.- En un esfuerzo coordinado para combatir los delitos relacionados con la desaparición y muerte de mujeres, autoridades guatemaltecas desplegaron un amplio operativo que incluyó 37 allanamientos en distintos municipios del departamento de Zacapa.

Las acciones, encabezadas por la División Especializada en Investigación Criminal en coordinación con el Ministerio Público de Guatemala, se concentraron en las localidades de Huité, Río Hondo y Usumatlán, como parte del seguimiento a diversos casos de desaparición y posibles femicidios.



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Como resultado de los allanamientos, los cuerpos de seguridad e investigación, lograron la captura de tres hombres, así como el decomiso de armas, municiones, dinero y especies protegidas.En la aldea Antombrán, fue detenido Héctor «N», de 76 años, quien contaba con una orden de captura desde el 27 de febrero de 2017 por el delito de violación con agravación de la pena. Durante el procedimiento, también se incautan dos rifles y municiones.En otro allanamiento realizado en la aldea La Reforma, se reporta la detención de Jaime José Maderos Rivera, de 27 años, a quien se le decomisaron 45 municiones de calibre no especificado, sin documentación que acreditara su legalidad.Asimismo, en una diligencia adicional, las fuerzas de seguridad localizaron un arsenal compuesto por dos carabinas, un rifle, ocho pistolas y Q20 mil. Todo lo incautado quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.En otra intervención, fue capturado Luis Abisai López Orellana, de 47 años, ya que tenía en su poder dos armadillos —especie en peligro de extinción— y una perica guayabera. El detenido presentó complicaciones de salud, por lo que fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.Estos allanamientos se realizaron en seguimiento a casos de desapariciones y crímenes de mujeres en Zacapa.De manera paralela, la Policía Nacional Civil de Guatemala informó sobre la captura de siete personas el pasado fin de semana, presuntamente vinculadas con un caso de secuestro ocurrido en el municipio fronterizo de Malacatán, en el departamento de San Marcos, a escasos kilómetros de México.Entre los detenidos se encuentran cinco ciudadanos guatemaltecos y dos de nacionalidad mexicana, quienes fueron interceptados en la zona 1 del cantón Barrios. De acuerdo con las autoridades, estas detenciones derivan de una denuncia por la privación ilegal de la libertad de seis personas, incluida una menor de 16 años, en la finca Nuevo Malacatán.Durante el operativo, los agentes localizaron el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos, identificado con placas P-171LPW. Asimismo, se aseguraron 10 armas de fuego —siete pistolas calibre 9 milímetros y tres carabinas— además de 22 cargadores, los cuales, según el reporte oficial, contaban con documentación.Estos hechos reflejan la creciente preocupación por la violencia de género y la desaparición de mujeres en la región, una problemática que ha encendido las alertas tanto de autoridades como de organizaciones civiles y activistas.Ante este panorama, se reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, prevención y protección, así como la cooperación entre países en zonas fronterizas, para frenar estos delitos que vulneran gravemente la seguridad y los derechos humanos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.