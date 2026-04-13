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EEUU Anuncia Bloqueo de Puertos en el Golfo Pérsico y Golfo de Omán

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*Tras no Alcanzar Acuerdo de Paz con Irán.

Washington, EU., 12 de Abril.- Estados Unidos anunció un bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de este lunes a las 14 horas Greenwich Mean Time (GMT).
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que, a partir del lunes, a las 14 GMT, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, «se aplicará un bloqueo imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes situados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán».

Además, las fuerzas militares estadounidenses «no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten el estrecho de Ormuz que vayan desde o hacia puertos que no sean iraníes», explicó.
Lo anterior, en respuesta a la «inflexible» negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.
Aunque reconoció que las conversaciones en Paquistán habían ido «bien» y que «se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos», el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.
«Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a «destruir» las minas marinas colocadas por Irán.
«Cualquier iraní que nos dispare, o a nuestras embarcaciones pacíficas, será ENVIADO AL INFIERNO», agregó.
Más tarde, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) detalló que el bloqueo comenzará a a las 10:00 horas ET (8.00 a.m en México) del lunes.
«El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán», indicó el Centcom en un comunicado.
Las fuerzas estadounidenses «no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes», aclaró la nota.
Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz. SUN

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