La Fiscalía General del Estado informa que la persona reportada como desaparecida, de nombre Grecia Guadalupe “N”, ha sido localizada a salvo y se encuentra siendo atendida por un grupo multidisciplinario de acuerdo al protocolo establecido.

Agradecemos a la ciudadanía su colaboración y apoyo en la difusión de la ficha de búsqueda, lo que permitió contribuir a su pronta localización.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar este hecho para deslindar responsabilidades y seguir trabajando para combatir el delito, garantizando la seguridad de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.