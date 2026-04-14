miércoles, abril 15, 2026
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La Fiscalía General del Estado informa

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La Fiscalía General del Estado informa que la persona reportada como desaparecida, de nombre Grecia Guadalupe “N”, ha sido localizada a salvo y se encuentra siendo atendida por un grupo multidisciplinario de acuerdo al protocolo establecido.

Agradecemos a la ciudadanía su colaboración y apoyo en la difusión de la ficha de búsqueda, lo que permitió contribuir a su pronta localización.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar este hecho para deslindar responsabilidades y seguir trabajando para combatir el delito, garantizando la seguridad de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

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