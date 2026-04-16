“Con resultados reales y con rostro humano, Chiapas avanza firme en el camino de la paz”: Óscar Aparicio

Chiapas; 16 de abril de 2026.- En la Nueva ERA de seguridad, Chiapas continúa avanzando firme en el camino de la paz con resultados reales y contundentes; como parte de esta estrategia que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se ha logrado el aseguramiento de cuatro mil 963 vehículos en hechos ilícitos.

El secretario de Seguridad del Pueblo reconoció que desde el primer minuto del 8 de diciembre de 2024, el mensaje fue claro y firme, colocar a Chiapas entre los estados más seguros del país; desafío que hoy es una realidad y todos los días se va consolidando con acciones operativas y estratégicas por tierra y aire. “Con resultados reales y con rostro humano, Chiapas avanza firme en el camino de la paz”, afirmó.

Como parte de esta estrategia integral que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y con el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, siguiendo la estrategia nacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se ha logrado a la fecha el aseguramiento de cuatro mil 963 vehículos en hechos ilícitos, 13 blindados, 10 monstruos y tres clonados.

Estas cifras positivas reflejan el compromiso de impulsar acciones efectivas de prevención y combate de conductas delictivas en todo el territorio chiapaneco, con una política firme de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

La SSP reitera su compromiso con esta Nueva ERA de seguir consolidando una estrategia integral que permita brindar resultados efectivos, fortaleciendo la confianza ciudadana y contribuyendo al bienestar de las y los chiapanecos.