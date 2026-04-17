Fallece Beany Tras 10 Días De Agonía, El Clamor De Justicia Se Intensifica Ante La Posible Fuga De Su Agresor

Tapachula, Chiapas. 17 de Abril.— Lo que comenzó como una lucha desesperada por la vida terminó en tragedia. La madrugada de este viernes se confirmó el fallecimiento de «Beany», la joven que permanecía en estado crítico tras ser atacada a balazos por su pareja sentimental en el municipio de Tuxtla Chico. Su muerte no solo enluta a una familia, sino que desnuda las graves deficiencias en un sistema de justicia que, según denuncian sus allegados, permitió que el presunto feminicida escapara.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 06 de abril, en el cantón Omoa. Bajo engaños, Beany fue instada por su presunto Novio identificado como José Manuel “N”, alias “Tito”, a subir a una camioneta blanca.

Poco después, el sujeto habría accionado un arma de fuego directamente contra la cabeza de la joven, abandonándola a su suerte con heridas de gravedad extrema.

por más de 6 horas, hasta recibir atención médica, Tras once días de resistencia en un hospital,

las complicaciones derivadas del impacto de bala segaron su vida, transformando legalmente el caso de tentativa de feminicidio a feminicidio consumado.

Las sombras del proceso,

Mientras Beany se debatía entre la vida y la muerte, el tiempo jugaba a favor de la impunidad. Familiares y testigos señalan una serie de omisiones que facilitaron la huida del sospechoso:

Vecinos reportaron que el presunto agresor abandonó su domicilio con maletas apenas horas después del ataque.



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Versiones extraoficiales indican que José Manuel “N” habría cruzado la frontera hacia Guatemala, con la probable intención de refugiarse en un tercer país, presuntamente auxiliado por su red familiar.Aunque la autoridad realizó un cateo en el fraccionamiento Terranova donde se aseguraron vehículos de lujo, la familia denuncia que no se han intervenido propiedades claves, Ubicadas en la Colonia Los Encinos, Suchiate, ni en Metapa de Domínguez, lugares vinculados al agresor.«Se nos fue esperando respuestas»**La indignación de la sociedad y de colectivos feministas ha crecido ante la parsimonia de las autoridades. “Se nos fue esperando justicia”, lamentó un familiar cercano, subrayando que la lentitud en la ejecución de las órdenes de aprehensión y los operativos de búsqueda ha dejado una herida abierta en la comunidad.«El llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) es contundente»1. Localización Internacional, Que se activen de inmediato los mecanismos de colaboración con la Interpol y autoridades centroamericanas para la captura de «Tito».2. Investigación de Cómplices, Que se actúe contra quienes hayan facilitado la logística de su fuga.3. Cero Impunidad, Que el fallecimiento de Beany no sea una cifra más, sino el detonante de una investigación profesional, transparente y expedita.Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial actualizado tras el deceso de la joven. La sociedad chiapaneca permanece vigilante, exigiendo que el nombre de Beany sea el último en una lista de injusticias que sigue creciendo en la región del Soconusco, «Justicia para Beany». EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda