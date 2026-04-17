ARIES: (21 marzo-20 abril) Sentirás esa adrenalina propia de los comienzos con todas las incertidumbres que puedan traer; sin embargo, por fin te estás decidiendo a tomar parte.
TAURO: (21 abril-20 mayo) Tienes mayor tacto sobre tu entorno, logrando reacomodar todo para crear un espacio grato y tranquilo; hoy apreciarás tu casa y placeres que te has otorgado.
GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Se ilumina el camino que debes seguir para alcanzar un momento importante en tu vida profesional, donde demostrarás tus capacidades y talentos.
CÁNCER: (22 junio-22 julio) Inviertes lo necesario para mostrar tu perfil más atractivo, enfocándote en tu arreglo personal y en todo aquello que te haga ver más bello.
LEO: (23 julio-22 agosto) Mantendrás un enfoque claro sobre aquello que necesitas conseguir, cuando confías plenamente en ti, esto te llevará a volver tus deseos realidad.
VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Tendrás el gran poder de sacar adelante pendientes que te estaban mortificando para que nuevamente recobres el control de tus finanzas.
LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Tendrás una gran lucidez sobre la mejor forma de actuar en este momento para mejorar las tendencias a corto plazo, permitiéndote proyectarte hacia el éxito.
ESCORPIÓN: (23octubre-21noviembre) Conserva buena memoria lo que sucede el día de hoy, pues te servirá para definir la experiencia que está por manifestarse.
SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Lo que pienses o sientas hoy será exhibido a través de tu forma de hablar, comportarte y actuar, por lo que será casi imposible de aparentar.
CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Todo cambia mediante una intervención en un plano superior, lo cual busca llevarte a otros tiempos, nuevas experiencias o algo completamente diferente.
ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Se revela un mensaje importante por medio de tu subconsciente cuando descansas en un sueño profundo; podrás encontrar un significado valioso.
PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Te relacionas socialmente con las personas que te inspiran, sean clave o logren integrarse a tus intereses, creando conexiones importantes.