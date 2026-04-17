Rosaldo Reacciona a Estimaciones Sobre Fortuna de Derbez

Las estimaciones sobre la fortuna de Eugenio Derbez, difundidas en plataformas como Celebrity Net Worth, llegaron hasta su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, quien calificó como «peligroso» que este tipo de información se haga pública.

La artista tuvo recientemente un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre la cifra que circula en ese sitio, que estima el patrimonio del actor en 30 millones de dólares.

Rosaldo señaló que desconoce de dónde provienen estos datos y cómo se calculan. «Me parece muy delicado porque de cualquier celebridad que pongas te aparece ahí lo que supuestamente tiene o vale, y cualquier persona puede pensar: eso es lo que tiene en el banco», dijo en declaraciones retomadas por Despierta América. La también cantante fue clara al negar la información. «Es absolutamente falso, como muchas de las cosas que se dicen en medios de comunicación. Hay mucha gente que no verifica la información, que la manipula o la cambia», añadió.

En el sitio web antes mencionado se incluye una semblanza de la trayectoria de Derbez, en la que se destaca su vínculo con el espectáculo desde joven, al ser hijo de la actriz Silvia Derbez, así como su trabajo en televisión con programas como «XHDRBZ», «La familia P. Luche» y «Vecinos», además de su participación en teatro y cine.

La página también señala que sus estimaciones se elaboran a partir de información pública y otras fuentes consideradas confiables. «Los patrimonios netos se calculan utilizando datos obtenidos de fuentes públicas. Cuando se nos proporcionan, incorporamos pistas privadas y comentarios recibidos de las celebridades o sus representantes”. SUN