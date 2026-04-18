La Fiscalía General del Estado informa que se inició una carpeta de investigación ante el hallazgo de una persona sin vida al interior de un vehículo, en la colonia 13 de Julio de Tuxtla Gutiérrez.

De manera preliminar y tras entrevistas con vecinos del lugar, se trata de una persona en situación de calle y con problemas de alcoholismo, que utilizaba el automóvil para dormir, el cual se encuentra en la vía pública debido a que está en desuso, localizándose además indicios de bebidas alcohólicas al interior.

Asimismo, se precisa que no hay signos de violencia y al parecer es una muerte relacionada con un problema de carácter patológico; sin embargo, en las próximas horas se informarán los resultados de la necropsia.