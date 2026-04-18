domingo, abril 19, 2026
spot_img
InicioAl InstanteMás de mil 400 vehículos recuperados en Chiapas: SSP
Al Instante

Más de mil 400 vehículos recuperados en Chiapas: SSP

0
25

•​SSP logra resultados en materia de aseguramientos y recuperación de vehículos

Chiapas; 18 de abril de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destaca con resultados contundentes en el aseguramiento de objetos vinculados a hechos delictivos, a través de los operativos implementados en el estado.

Como parte de la estrategia integral de seguridad, del 08 de diciembre de 2024 al 16 de abril de 2026, se ha logrado la recuperación de mil 459 vehículos con reporte de robo, resultado del fortalecimiento de los operativos de vigilancia, inteligencia y coordinación interinstitucional.

Estos aseguramientos reflejan el compromiso firme de la SSP y de la voluntad política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para combatir el delito y devolver el patrimonio a las familias afectadas, priorizando en todo momento la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, Aparicio Avendaño aseguró que se continuará trabajando de manera permanente y coordinada para reforzar las estrategias que permitan prevenir delitos, recuperar bienes y garantizar la paz en todo el territorio estatal. “El objetivo es claro: avanzar juntos hacia un Chiapas más seguro”, aseveró.

Con estas acciones, la SSP reitera que estos resultados no son percepciones, sino acciones concretas que representan una transformación real en la seguridad, consolidando un entorno más seguro para las y los chiapanecos.

Artículo anterior
La Fiscalía General del Estado informa
Artículo siguiente
SUMAMOS ESFUERZOS POR UN LITORAL MÁS LIMPIO Y VIVO: YAMIL MELGAR
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy #Tapachula caminó por el autismo

Al Instante staff - 0
Hoy #Tapachula caminó por el autismo, reflejando la unión de familias, niñas, niños y jóvenes que se sumaron a una misma causa: construir un...
Leer más

SUMAMOS ESFUERZOS POR UN LITORAL MÁS LIMPIO Y VIVO: YAMIL MELGAR

Al Instante staff - 0
18 de abril de 2026, Tapachula, Chiapas.– El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), realizó la...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado informa que se inició una carpeta de investigación ante el hallazgo de una persona sin vida al interior de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV