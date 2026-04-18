SUMAMOS ESFUERZOS POR UN LITORAL MÁS LIMPIO Y VIVO: YAMIL MELGAR

18 de abril de 2026, Tapachula, Chiapas.– El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), realizó la Jornada Integral de Limpieza en la zona urbana de Playa Puerto Madero, abarcando el Canal Intercostero, Malecón y Escolleras, como parte de las acciones para fortalecer el cuidado del entorno natural.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el titular de SEDURBE, Juan Carlos Antonio Gallegos, destacó que estas acciones forman parte del programa estatal “Chiapas Limpio”, al que Tapachula se suma para mitigar los efectos de la contaminación en playas y zonas costeras.

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Este esfuerzo se fortalece con la adopción formal de Playa Puerto Madero dentro de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025–2030, donde el alcalde ha manifestado su compromiso voluntario de contribuir activamente en la protección de este ecosistema marino-costero ￼, promoviendo la reducción de residuos, la eliminación de plásticos de un solo uso y la participación comunitaria.

Durante la jornada, además de la recolección y correcta disposición de residuos sólidos, se promovió la educación ambiental y la conciencia ciudadana, contando con puntos de hidratación, atención médica y actividades recreativas al cierre.

En estas acciones participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, sector empresarial y sociedad civil, reafirmando que el cuidado de nuestras playas es una responsabilidad compartida.

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