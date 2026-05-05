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El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, Informa:

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Con el firme compromiso de hacer valer el principio de Cero Impunidad, en concordancia con las políticas públicas del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, firmó un acuerdo de recompensa por la cantidad de 500 mil pesos a quien proporcione información para la localización y detención de José Manuel Rubio Santini, alias “Tito”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Destacó que se hace uso de todas las herramientas jurídicas para lograr su detención; por ello, pidió a la población su colaboración para que José Manuel Rubio enfrente la justicia.

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